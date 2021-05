Le Conseil de la Nation dénonce les agressions dans la ville d’El Qods occupée

Le Conseil de la Nation a exprimé sa profonde inquiétude par rapport à la situation dans la ville d’El Qods occupée, en dénonçant les agressions de l’armée coloniale sioniste contre les palestiniens.

Dans un communiqué paru aujourd’hui, le Bureau du Conseil de la Nation, présidé par M. Salah Goudjil, Président du Conseil de la Nation, tient à « dénoncer et à exprimer sa profonde inquiétude par rapport aux développements dangereux concernant la situation dans la ville d’El Qods occupée, notamment ce qui se déroule au niveau de l’esplanade de la Mosquée d’El Aqsa et ses remparts objets d’agressions viles et abjectes commises par la soldatesque de l’armée coloniale sioniste, qui s’est habituée à faire fi et à transgresser la légalité internationale et à défier la communauté internationale qui fait malheureusement preuve de faiblesse devant la cruauté et la barbarie de l’entité sioniste. »

Le Conseil de la Nation ajoute que cette « entité coloniale a profané la sacralité de la Mosquée d’El Aqsa en ces jours bénis du mois sacré du Ramadhan, portant atteinte avec exagération aux sentiments des musulmans et de tous les défenseurs de la liberté à travers le monde en procédant à l’expulsion des palestiniens de leurs maisons alors qu’ils sont les propriétaires légaux de cette terre de Palestine, en terrorisant les civils désarmés et appliquant un agenda d’occupation vile et sordide. »

« Devant cet état de fait désolant et le caractère récurrent et itératif et continu de cette tragédie que subit le peuple palestinien sous les regards de la communauté internationale, le Conseil de la Nation s’interroge devant le silence douteux des organisations de droits de l’homme et autres institutions qui prétendent défendre les libertés et les droits principaux des peuples, alors qu’elles s’évertuent à théoriser et à s’ingérer dans les affaires internes de pays souverains et disparaissent et adoptent un profil bas lorsqu’il s’agit d’un peuple qui fait l’objet d’oppression de la manière la plus injuste et agressive quotidiennement », lit-on dans le communiqué.

« Tout en rappelant la position immuable et constante de l’Algérie vis-à-vis de la question palestinienne, une position réitérée par M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, devant la 75ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, en affirmant le droit du peuple Palestinien inaliénable à établir son Etat souverain avec pour capitale El Qods, le Bureau du Conseil de la Nation en appelle aux parlements des pays Arabes et Islamiques afin d’assumer leur droit historique de soutien au peuple Palestinien frère et à sa cause juste », note-t-il.

Le Conseil de la Nation appelle aussi, la communauté internationale « à abandonner la politique du « deux poids, deux mesures » et à assumer sa pleine responsabilité en matière de protection du peuple Palestinien et lui permettre de jouir de son droit de vivre en toute liberté et en toute souveraineté sur sa terre, tout autant qu’elle (la communauté internationale) à le garantir pour d’autres peuples dans d’autres régions du monde. »