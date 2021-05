Le Président Tebboune reçoit les vœux de plusieurs dirigeants de pays à l’occasion de l’Aïd El-Fitr

Le Président de la République M.Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi un appel téléphonique de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de l'avènement de la fête de Aid El-Fitr et lui a souhaité ainsi qu'au peuple algérien "davantage de progrès et de prospérité", indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son frère, Président de la République turque, M.Recep Tayyip Erdogan qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de l'avènement de la fête de Aid El-Fitr et lui a souhaité ainsi qu'au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité", a précisé le communiqué.

"Monsieur le Président lui a présenté, à son tour, ses vœux les meilleurs ainsi qu'au peuple turc frère".

Les deux présidents ont procédé à un "échange de vues sur les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés et ont convenu de l'impérative cessation de l'agressions sioniste contre le peuple palestinien sans défense et ses symboles sacrés», ajoute le communiqué.

L’entretien téléphonique « a été une occasion pour le président de la République et son homologue turc de passer en revue la situation en Libye, à la lumière des nouvelles donnes et perspectives ».

Les deux présidents ont convenu de tenir une rencontre prochaine pour éviter tout dérapage qui pourrait compromettre les acquis réalisés ».

Dans le but de promouvoir les relations bilatérales et leur insuffler une nouvelle dynamique dans plusieurs domaines, les deux présidents ont affirmé «la nécessité de relancer la Grande commission mixte de coopération dans les plus brefs délais au mieux des intérêts des deux pays ».

 Le Président Tebboune reçoit les vœux de l'Emir du Qatar à l'occasion de l'avènement de Aïd El-Fitr

"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de la part de son frère, son Altesse l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui lui a présenté, ainsi qu'au peuple algérien, ses vœux de bonheur et de prospérité à l'occasion de l'avènement de Aïd El-Fitr", précise la même source.

De son côté, "le Président de la République a exprimé à l'Emir du Qatar ses voeux les meilleurs de bonheur et de prospérité ainsi qu'au peuple qatari frère", conclut le communiqué.