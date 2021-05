Décès de la journaliste Fatma Belkhir : Belhimer présente ses condoléances

Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a adressé un message de condoléances à la famille de la journaliste Fatma Belkhir, décédée, mercredi matin, à l'âge de 52 ans.

« J'ai appris, le cœur plein d`humilité et de résignation à la volonté de Dieu, la nouvelle du décès de la journalise de la Chaine Une de la Radio Algérienne, Madame Fatma Belkhir, que Dieu ait son âme, rappelé à Dieu en ce mois sacré du ramadhan, mois de la piété et du pardon. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. », a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances.