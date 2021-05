Les exportations hors hydrocarbures en forte hausse

Les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie ont enregistré une hausse de 58,83 % durant le premier trimestre 2021par rapport à l’année dernière, à la même période, indique un bilan du ministère de Commerce.

En valeur, les exportations hors hydrocarbures dépassent les 870 millions de dollars, contre 547 millions. Du côté du volume, les exportations hors hydrocarbures représentent 11.30% du total des produits exporté, toujours durant la période allant de janvier à mars 2021. Quant au nombre d’opérateurs, le ministère du commerce compte 714 entreprises exportatrice.

L’exportation du ciment a doublé

Même si l’exportation des engrais reste la plus lucrative avec plus de 226 millions de dollars de recette en un trimestre, l'exportation du ciment connait la plus forte hausse : + 96,19% avec un chiffre d’affaires de plus de 37 millions de dollars. L’exportation du sucre a rapporté 102 millions de dollars et enregistre une croissance de plus de 65 %.

Produit phare de l’Algérie, l’exportation des dattes enregistre également un bond de 40% pour des recettes de plus de 37 millions dollars. Les huiles et d'autres produits dérivés du charbon distillé ont atteint une valeur de 124 millions de dollars, soit une hausse de 75%. Au total, l'exportation des produits alimentaires est estimée à 169 millions de dollars et enregistre une hausse de 51% par rapport à la même période, l’année dernière.