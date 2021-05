Aïd El-Fitr: allocution du Président Tebboune au peuple algérien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé mercredi une allocution au peuple algérien à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El-Fitr.

En voici la traduction APS:

"Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux, Que le Salut d'Allah soit sur notre prophète et guide Mohammad, Chères concitoyennes, Chers concitoyens, Il y a peu, nous guettions l'apparition du croissant annonçant le début du mois de Ramadhan et voilà qu'aujourd'hui nous sommes au dernier jour de ce mois béni, puisse Dieu Le Tout-puissant agréer notre jeûne, nos bonnes actions et nos prières.

Je vous adresse mes meilleurs vœux.

Cette heureuse occasion m'offre l'opportunité de m'adresser à vous, concitoyennes et concitoyens, pour vous inviter à davantage de vigilance, d'engagement et de respect des mesures préventives contre la pandémie de Covid-19 qui continue de faucher des vies et détruire les économies du monde, nonobstant les moyens colossaux mobilisés pour lutter contre ses incidences graves dans divers domaines.

Les valeurs de solidarité dont a fait montre notre vaillant peuple ont triomphé durant ce mois sacré, nous sommes appelés aujourd'hui au moment où nous vivons la joie de l'Aïd à maintenir cet esprit et ces mêmes valeurs.

Je ne manquerais pas, en cette grande occasion, de me remémorer les sacrifices du peuple palestinien frère qui mène une résistance héroïque face à l'occupation et à l'agression contre la Mosquée d'Al Aqsa, première qibla à Al Qods.

Malgré leurs souffrances, nous leur souhaitons un heureux Aid à Ghaza et en Cisjordanie".

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, Je vous renouvelle mes meilleurs voeux pour que durent les valeurs d'entraide et de fraternité.

Je souhaite prompt rétablissement à nos patients et prie Dieu le Tout-Puissant d'entourer ceux qui nous ont quittés en ce mois béni, de Sa Sainte miséricorde.

Je vous souhaite une heureuse fête de Aïd El Fitr, puisse Allah nous gratifier de ses bienfaits et préserver notre pays de tout malheur Vive l'Algérie libre, souveraine, sereine et prospère.

Gloire à nos martyrs".

APS