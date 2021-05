CEAS-Sahara appelle la communauté internationale à protéger les civils sahraouis

La Coordination d’Etat des associations solidaires avec le Sahara occidental (CEAS-Sahara) a appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour assurer la protection de la population civile sahraouie, exhortant le Conseil de sécurité de l’ONU et l’UE à agir en conséquence pour l’arrêt immédiat des violations marocaines des droits de l’Homme dans ce territoire occupé.

« Depuis le retour à la guerre le 13 novembre 2020, les militants des droits de l’Homme sahraouis sont victimes d’une répression cruelle et continue de la part de l'occupant marocain. Une situation qui s’est aggravée depuis le 10 mai dernier à l’occasion du 48e anniversaire de la naissance du Front Polisario », a déploré le CEAS-Sahara dans un communiqué. L'organisation espagnole s'est également adressée au gouvernement espagnol pour « qu’il assume ses responsabilités historiques et juridiques en tant que puissance administrant le territoire sahraoui.»

CEAS-Sahara a cité l'exemple de la militante sahraouie Sultana Khaya victime d'un siège imposé par plusieurs unités de la police marocaine depuis plusieurs mois dans la ville occupée de Boudjdour. « Depuis novembre 2020, les forces d’occupation marocaines harcèlent constamment Sultana Khaya et sa famille. Le 10 mai dernier, ils ont violemment fait irruption dans sa maison, où, outre des actions violentes, ils ont enlevé le président de l'Association des défenseurs des droits de l'Homme des Sahraouis, Babozid Lbaihi, et les activistes Salek Baber et Khalid Boufraioua qui ont été menottés, torturés puis jetés dans le désert.»

L'organisation espagnole a, en outre, dénoncé le fait que « tôt le matin du mercredi 12 avril, la police marocaine a de nouveau fait irruption dans le domicile de la famille de Sultana Khaya, saccageant le mobilier (...) et torturant et violant à coups de bâtons et de tubes les sœurs Sultana et Elwaara Khaya. » CEAS-Sahara qualifie ces agressions de « violation par le Royaume du Maroc des conventions de Genève, du droit international et de la Charte des droits de l'Homme des Nations Unies. » Mercredi, l'organisation américaine, Global Liberty Alliance (GLA), a également alerté dans une lettre adressée à la secrétaire d’Etat adjointe par intérim pour le bureau chargé de la démocratie, des droits de l’Homme et du travail, Lisa Peterson, sur les violations et attaques marocaines visant les militants sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental.