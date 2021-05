"Héliopolis" en salles à partir du 20 mai

Le long métrage de fiction "Héliopolis", de Djaâfar Gacem, proposé pour représenter l'Algérie aux Oscars 2021, sortira en salles à partir du 20 mai, a annoncé le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc), producteur du film.

Diffusé en novembre dernier lors d'une projection réservée à la presse, ce drame historique du nom d'un village colonial à Guelma, se base sur des faits historiques réels de l'Algérie d'avant la seconde guerre mondiale. Premier long métrage de fiction de Djaâfer Gacem, Héliopolis met en scène en 116 mn les « divergences » de vues existantes dans la société d'antan, relatées à travers Mokdad Zenati, fils de Gaïd assimilationniste, acquis aux thèses du rapprochement avec la France coloniale, et propriétaire terrien dans la bourgade d'Héliopolis, et Mahfoud, son fils, aux idées anticolonialistes et indépendantistes.

Emprisonné pour avoir participé à l'organisation de manifestations, Mahfoud est exécuté avec ses camarades devant le regard impuissant de son père, incarné par Aziz Boukrouni, qui décide alors de revenir à sa propriété et de prendre son fusil pour se défendre contre les milices françaises. Ce film revient sur les raisons qui ont mené aux manifestations du 8 mai 1945 et les massacres perpétrés par les forces d'occupation françaises à Sétif, Guelma et Kherrata.

A l'affiche de ce drame historique, une pléiade d'acteurs algériens, dont Aziz Boukrouni, Mehdi Ramdani, Souhila Maalem, Mourad Oudjit, Mohamed Frimehdi, Nasreddine Djoudi et Fodhil Assoul en plus de quelques comédiens français. Les scènes du film, déroulées en grande partie à Sidi Bel Abbès, ont été appuyées par des décors savamment réalisés qui ont reproduit l'époque coloniale, et une musique signée Armand Amar qui a su illustrer les événements dans leur contexte historique.

Egalement scénariste, Djaâfar Gacem s'est rendu célèbre à travers la réalisation de plusieurs sitcoms et séries télévisées à succès notamment "Nass Mlah City", "liqae maâ El Qadar", "Djemai Family" et "Soltane Achour El Acher", une des productions les plus regardées pendant le ramadan sur les chaînes de télévisions algériennes.