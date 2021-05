Ghaza : 84 Palestiniens dont 17 enfants tués dans les bombardements israéliens depuis lundi

Les bombardements israéliens sur la bande de Ghaza ont fait 17 nouveaux morts, portant à 84 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'agression israélienne, ont annoncé ce jeudi plusieurs sources.

Au total, 84 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 17 enfants, alors que le nombre des personnes blessées a dépassé les 500, a révélé le Hamas et de l'agence de presse palestinienne Wafa, et ce, après une nouvelle nuit de bombardements israéliens sur l'enclave.

Les frappes aériennes des avions de guerre, des chars et des navires de guerre de l'entité sioniste visant, entre autres, des maisons, des infrastructures et des institutions gouvernementales dans la bande de Ghaza se poursuivent causant plusieurs décès et des blessés, a indiqué pour sa part l'agence Wafa citant son correspondant sur place.

La même source a, en outre, révélé qu'un groupe de citoyens est tombé en martyr à la suite de l'inhalation de gaz toxique suite à des frappes d'avions de combat israéliens sur des civiles dans la bande de Ghaza.