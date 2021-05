Mme Krikou et M. Belakhdar célèbrent la fête de l’Aïd avec les orphelins et les personnes âgées

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a réuni, ce jeudi Dely Ibrahim, les orphelins de la pouponnière d’El Biar et les résidents du Centre pour personnes âgées pour célébrer ensemble et dans la joie la fête de l’Aïd El Fitr.

Accompagnée du Conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aïssa Belakhdar, Mme. Krikou a fait savoir que cette initiative a pour but d’en faire un exemple afin de lier les deux générations.

« Nous avons pris cette initiative de réunir les orphelins de la pouponnière d’El Biar et les personnes âgées de la maison de vieillesse pour célébrer l’Aïd dans le but d’en faire un exemple pour lier les deux générations pour que les enfants s’imprègnent du vécu de leurs ainés, car il n’y a pas de futur sans histoire », a déclaré Mme la ministre.

« L’intérêt que nous leur portant est avant tout humanitaire et c’est pourquoi la nouvelle Constitution a appuyé sur la protection des personnes âgées et des enfants et nous content appliquer ces directives à la lettre », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le Conseiller du président de la République chargé des associations religieuses a insisté sur le fait de prendre soin de cette frange de la société. « Il ne peut y avoir de célébration de l’Aïd si ont oublié les personnes âgées et les orphelins qui n’ont plus de familles pour prendre soin d’eux. On le sait tous, notre Prophète (que le salut de Dieu soit sur le lui) était orphelin et il nous recommande de faire notre possible pour aider ces franges de la société s’ils n’ont pas de familles pour les prendre en charge », a indiqué M. Belkhadar avant d’ajouter « Il est de notre devoir de le faire en tant que Gouvernement. Le message que je souhaite passer c’est qu’il existe des circonstances contraignantes qui font que la personne se retrouve diminue ou sans toit pour une tierce raison, mais ce n’est en aucun cas une justification pour abandonner ses parents ».