Rugby : l'Algérie devient membre permanent de la World Rugby

L'Algérie est officiellement membre permanent de la Fédération internationale de rugby (World Rugby), a annoncé mercredi la Fédération algérienne de rugby (FAR) sur sa page Facebook.

Crée le 17 novembre 2015, la FAR continue de grandir doucement, mais sûrement, et ce, en intégrant une à une les instances internationales. En effet, après avoir franchi un premier palier « historique » en devenant membre à part entière de Rugby Afrique, cette jeune fédération prend une nouvelle dimension en obtenant le statut de membre permanent de World Rugby, au même titre que son homologue burundaise.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'Algérie et le Burundi en tant que membres à part entière, ce qui reflète leur engagement et les progrès réalisés pour atteindre les critères pertinents, grâce aux nombreux entraîneurs, administrateurs et bénévoles talentueux qui s’efforcent de développer ce sport », a déclaré le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont.

Réagissant à cette bonne annonce, le président de la FAR, Sofiane Benhassen, a qualifié cette nouvelle de « formidable », car elle va apporter énormément à son instance. Pour le patron de la FAR, réélu en février dernier, cette affiliation permettra à l’Algérie d’être accompagnée sur le développement de cette discipline en niveau local.

Classée 6e au niveau africain, l’Algérie fera désormais son entrée dans le classement mondial. Elle pourra également prendre part aux Assemblées Générales de World Rugby et avoir une voix « qui compte ».

« Cette affiliation permet à l’Algérie de prétendre aux qualifications aux Jeux Olympiques et aux Coupes du Monde à Sept et à XV hommes et femmes », explique le premier responsable de la FAR.

Pour terminer, M. Benhassen a tenu à remercier tous ceux qui œuvrer de prêt ou de loin au développement de ce sport.

CAF sur la Rugby Africa Cup 2022

Le prochain challenge de la FAR et de l’équipe nationale sera la qualification pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, prévue du 08 septembre au 28 octobre 2023 en France. Pour cela, les « Lionceaux » doivent assurer lors de la Rugby Africa Cup 2022. La compétition commence par un tournoi de repêchage en juin, avant que quatre poules de trois équipes chacune ne s'affrontent lors de la phase de groupe lors d'un tournoi toutes rondes dans un seul lieu par poule.

Versé dans le groupe C, le XV d’Algérie se déplacera à Kampala pour affronter l'Ouganda, pays hôte, et le Ghana, du 10 au 18 juillet.

Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour la Rugby Africa Cup 2022, qui sert de tournoi final de qualification pour le continent africain pour la Coupe du Monde de Rugby 2023. Le vainqueur ultime de la Rugby Africa Cup en août 2022 se qualifiera pour la RWC 2023 en tant que représentant d’Afrique 1, et rejoindra le groupe A aux côtés de la France, pays hôte. Le finaliste participera au tournoi final de qualification pour avoir une dernière chance de se qualifier.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia