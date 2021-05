Mali: démission du gouvernement, Ouane reconduit pour former un nouveau cabinet

Le Premier ministre malien, Moctar Ouane, a présenté vendredi sa démission et celle de son gouvernement et a été chargé par le président de la transition Bah Ndaw de former un nouveau cabinet, a indiqué la présidence malienne.

Le Premier ministre, un ancien diplomate qui dirige le gouvernement de transition mis en place fin septembre, a présenté dans la matinée la démission de son équipe au président de transition, Bah Ndaw, a indiqué la présidence dans un communiqué.

Le président Bah Ndaw, "après avoir accepté la démission du Premier ministre Moctar Ouane, ce vendredi 14 mai, l'a reconduit par le décret n 2021-0349/PT-RM du 14 mai 2021".

Moctar Ouane est donc "appelé à former un nouveau gouvernement pour conduire les affaires de la transition", ajoute la même source.