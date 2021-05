Palestine : 140 martyrs tués par le régime sioniste et 1000 blessés en six jours

Pas moins 140 martyrs Palestiniens, dont 39 enfants et 22 femmes, sont assassinés par l'armée et la police de l'entité sioniste qui ont fait plus de 1000 blessés dans les territoires palestiniens occupés et à Ghaza en six jours, selon des médias près des sources palestiniennes.

Les agressions contre les civils Palestiniens, par le régime sioniste depuis plus de 50 ans en Cisjordanie occupée se poursuivent avec accroissement de la violence contre les civils.

"On n'a pas vu des affrontements et des manifestations (de cette ampleur) depuis la deuxième Intifadha", le soulèvement palestinien de 2000 à 2005, a déclaré un responsable palestinien.

"Ce serait une honte de ne rien faire quand on voit ce qui se passe à Ghaza, si nos dirigeants ne font rien, nous devons faire quelque chose", a déclaré, keffieh enroulé sur la tête, Ouday Hassan, un manifestant de 21 ans, à Al-Bireh près de Ramallah.