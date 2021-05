Le Parlement arabe met en garde contre l'aggravation de la situation dans les territoires palestiniens

Le Parlement arabe a mis en garde contre l’aggravation de la situation en Palestine occupée, soulignant la nécessité de mettre un terme aux agressions sionistes contre les territoires palestiniens et d'épargner aux peuples de la région une nouvelle escalade.

Dans un communiqué rendu public samedi à l'occasion de la 73ème commémoration de la Nakba, le Parlement a demandé au Conseil de sécurité et aux Nations Unies d'"assumer leurs responsabilités face à la situation tragique dans les territoires palestiniens et à faire pression sur l’entité sioniste, la puissance occupante, pour mettre fin aux massacres commis contre le peuple palestinien".

Le Parlement a condamné l'escalade sioniste continue contre le peuple palestinien, qui a coûté la vie à des dizaines d’enfants, appelant tous les pays arabes et musulmans à "s'unir en ce moment critique et à déployer tous les efforts possibles pour aider le peuple palestinien et mobiliser l'aide humanitaire et médicale pour traiter les Palestiniens blessés".

Le dernier bilan des autorités palestiniennes faisait état vendredi soir de 126 morts, dont 31 enfants, et 950 blessés dans les bombardements sionistes sur la bande de Ghaza depuis lundi.