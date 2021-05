Une nouvelle opération de déstockage de la pomme de terre, à injecter dans les différents marchés de gros à travers le pays afin de faire face à la hausse des prix et de contrer les spéculateurs, a indiqué ce samedi l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV).

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’ONILEV a fait savoir que cette nouvelle opération de déstockage, réalisée en collaboration avec 31 opérateurs, a concerné 13 wilayas : Alger, Boumerdes, Blida, Tipaza, Ain Defla, Médéa, Bouira, Relizane, Chlef, Mascara, El Taref, M'sila et Skikda.

Par ailleurs, l'Office a assuré que les prix de la pomme de terre vont se stabiliser dans les prochains jours avec la reprise de la récolte à Mostaganem et à Ain Defla et l'arrivée sur le marché de la production des wilayas de Médéa, Bouira et Boumerdes, Relizane, Skikda, El Taref et El Oued.