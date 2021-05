Dr Bekkat Berkani : la réouverture des frontières conditionnée par des mesures sanitaires strictes

« La réouverture des frontières doit être conditionnée par des mesures sanitaires strictes », estime le Docteur Mohamed Bekkat Berkani , qui était dimanche matin l’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la radio algérienne.

«Le comité scientifique a établi des règles sanitaires très précises d’accès à notre territoire afin d’éviter la propagation du coronavirus, notament les teste PCR et antigéniques pour chaque voyageur à l’arrivée. En cas de positivité, un confinement concernant la personne est obligatoire », explique le Dr Bekkat Berkani, en ajoutant que « ce sont des règles qui sont internationales ».

Comme ailleurs dans le monde, à bord des aéroports et avions seront mises en place des mesures favorisant parfois la distanciation physique et le port du masque. « Un dispositif de protection sanitaire sera adopté à tous les niveaux, avant et durant le voyage », explique t-il.

Rappelant que la période d’alerte sanitaire demeure toujours en vigueur, il a relevé que «les compagnies aériennes et maritimes ont la responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire de tous les voyageurs dans les espaces de transit ou dans les aéronefs ».

A cet effet, il a affirmé que les mesures barrières doivent demeurer obligatoires, comme le port du masque, la mise à disposition des passagers du gel hydro-alcoolique ainsi que le respect de la distanciation physique sans oublier l’aération des locaux.

Pour autant, sur le plan de la décision, dit-il, il y aura le Conseil des ministres, qui se tiendra aujourd’hui, sous la présidence du Chef de l’Eta, pour examiner la possibilité de la réouverture des frontières selon probablement des priorités à établir, qui sont des prérogatives des autorités nationales.

L’invité rappelle qu’historiquement l’Algérie a été l’un des premiers pays à faire venir ses ressortissants même de la Chaine, notamment de la ville de Younan, là ou tout a commencé. « Au début de l’année dernière, on a rapatrié, gratuitement, des dizaines de milliers de nos ressortissants », dit-il.

Élections législatives : respecter les mesures barrières dans les meetings et les bureaux de votes

Dans un autre registre et à la veille des élections législatives, dont la compagne débutera jeudi prochain, l’invité appelle au respect du protocole sanitaire en respectant les mesures barrières, notamment dans les lieux de rencontres et de meetings. « J’étais membre de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Nous avons déjà établi un protocole sanitaire qui a été appliqué lors de la perdante consultation référendaire. Il faut juste l’appliquer de nouveau», propose t-il.

Selon Dr Berkani, la difficulté dans ces élections législatives réside dans le nombre de personne qui seront dans les bureaux de vote vu qu’il ya plusieurs candidats qui demanderont à être observateurs. « Le respect des recommandations concertant ceux qui travaillent dans les bureaux de votes le jour de scrutin est primordial», conclut-il.