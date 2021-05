Conférence régionale dédiée aux startups du sud, ce lundi à Ghardaïa

La conférence régionale dédiée aux start-up de la région Sud sera organisée, sous le haut patronage du président de la République, ce lundi, à l'université de Ghardaïa, annonce le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, dans un communiqué.

Baptisée Ghardaïa Disrupt, cette conférence s'adresse aux startuppeurs, porteurs de projets innovants, experts en nouvelles technologies et aux étudiants. Au programme de cet évènement, des panels d'experts algériens et internationaux pour débattre plusieurs thématiques relatives à l'Agritech/Aquatech et la Foodtech, l'économie circulaire et l'énergie renouvelable. Un concours sur ces trois thématiques sera organisé ainsi que des conférences et une exposition des start-up activant dans le sud du pays. La rencontre vise à « animer l'écosystème de l'innovation » dans la région, précise le communiqué.