L’université de M’Sila obtient un nouveau brevet d’invention

L’université Mohamed Boudiaf de M’Sila obtient un nouveau brevet d’invention pour avoir développé un procédé de fabrication d’un prototype de brique de terre crue. Le brevet a été délivré par l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI).

Menés par le Professeur, Mohamed Bencheikh, directeur du laboratoire de recherche en géo matériaux, les travaux de recherche ont permis de fabriquer une brique compressée et stabilisée, résistante et durable. Cette invention s’inspire des briques de terre traditionnelles, utilisées dans la construction, en lui apportant des caractéristiques de haute performance, à savoir : « une haute résistance mécanique et une durabilité vis à vis des agressions de l'environnement extérieur, qu’il s’agisse de chaleur ou de pluies torrentielles », selon ces concepteurs

Une brique écologique

De plus, cette brique est caractérisée par son confort thermique et participe à la protection de l’environnement par sa faible consommation d’énergie. Le type de brique fabriquée selon le procédé de cette invention est issu d’un mélange de terre crue et de sable de dune, faiblement stabilisé avec du ciment ou de la chaux, soumis à une haute compression lors du moulage. Son inventeur précise qu’elle peut servir aussi bien à de l’éco-construction de maisons individuelles modernes ou rurales, qu’à la rénovation du patrimoine bâti et ouvrages à caractère historiques ou culturels construits en brique de terre.

L’université de M’sila est classée en tête des établissements dépositaires de brevets d’invention, pour la deuxième année consécutive. 15 nouveaux brevets ont été déposés à l’INAPI en 2020, contre deux en 2019.