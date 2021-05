Réouverture partielle des frontières début juin prochain

Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a approuvé une décision relative à la réouverture partielle des frontières à compter du 1er juin prochain, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Un plan de cinq vols quotidiens de et vers les aéroports d'Alger, de Constantine et d'Oran a été proposé pour marquer la réouverture des frontières, fermées depuis plus d'un an, et ce, dans le "strict respect" des mesures préventives contre la Covid-19.

"Après avoir entendu un exposé du Premier ministre sur l'activité du gouvernement lors des deux dernières semaines, et après la présentation des recommandations de la réunion consacrée, hier, à l'examen des mécanismes appropriés pour organiser l'opération d'ouverture des frontières aériennes et terrestres, le Conseil des ministres a approuvé des propositions en faveur d'une ouverture partielle des frontières terrestres et aériennes algériennes dès début juin", souligne le communiqué.

L'ouverture partielle des frontières se fera avec "une moyenne de cinq vols quotidiens de et vers les aéroports d'Alger, de Constantine et d'Oran", ajoute la même source, mettant l'accent sur la nécessité de "respecter rigoureusement les mesures préventives".

Selon la même source, un autre communiqué précisant les conditions d'organisation de cette ouverture sera diffusé "dans une semaine".

APS