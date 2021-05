Le coordonnateur spécial de l’ONU appelle à mettre fin à la violence contre les Palestiniens

Le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a appelé dimanche à des efforts internationaux pour mettre fin à l'escalade de violence contre les Palestiniens.

L'escalade qui a eu lieu la semaine écoulée a déjà produit des résultats tragiques. Une nouvelle intensification des hostilités aurait des conséquences dévastatrices a-t-il déclaré lors d'un exposé devant le Conseil de sécurité.

"Nous ne pouvons permettre que la situation sombre davantage dans le chaos. Les hostilités doivent cesser", a-t-il affirmé. "La communauté internationale a un rôle crucial à jouer.

Elle doit agir immédiatement pour permettre aux parties concernées de prendre du recul", a déclaré M. Wennesland. Il s'est réjoui des déclarations des pays membres du Conseil de sécurité, de la Ligue arabe et d'autres parties appelant à trouver une solution diplomatique à la crise présente.

Il a également salué les efforts déployés ces derniers jours par les dirigeants de la communauté internationale pour exhorter les parties concernées à faire preuve de retenue, à désamorcer les tensions et à empêcher de nouvelles victimes civiles.

"Nous assistons une fois de plus aux conséquences tragiques de l'incapacité à régler les problèmes fondamentaux qui sous-tendent le conflit depuis des décennies.

Les civils continuent de subir les souffrances causées par ces cycles répétés de violences et de conflits. Ces cycles de violence ne cesseront qu'après un règlement politique du conflit" a-t-il ajouté.

"J'appelle à nouveau les membres du Quatuor pour le Moyen-Orient, les principaux partenaires arabes et internationaux et les dirigeants sionistes et palestiniens à redoubler d'efforts pour revenir à des négociations significatives en vue d'une solution à deux Etats viable", a-t-il conclu.

(APS)