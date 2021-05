19 mai 1956-2021 : organisation d'une conférence à l'occasion du 65e anniversaire de la grève des étudiants

Le ministère des Moudjahidine et des Ayant-droit a organisé lundi une conférence à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'étudiant qui coïncide avec le 65e anniversaire de la grève des étudiants du 19 mai 1956.

Des représentants d'institutions et d'instances nationales, d'organisations estudiantines et d'associations de la société civile, des moudjahidine ayant pris part à la grève des étudiants du 19 mai 1956 et des étudiants de différentes universités ont participé à cette conférence organisée au Musée national du moudjahid sous le thème "L'Etudiant, entre hier et aujourd'hui".

Dans une allocution lue en son nom par le directeur du patrimoine historique et culturel au ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, le premier responsable du secteur, Tayeb Zitouni, a précisé que cet anniversaire "marque une des étapes phares de l'histoire nationale", ajoutant que "la préservation de la dignité des chouhada est un devoir sacré dont doit s'acquitter tout un chacun".

Les étudiants de la glorieuse Guerre de libération nationale "ont marqué l'histoire de leur empreinte à travers leurs sacrifices et leur soutien à la Révolution", a-t-il souligné.

De son côté, Amar Talbi, étudiant durant la Guerre de libération nationale, a appelé les étudiants d'aujourd'hui à "être à la hauteur de leurs prédécesseurs" et de s'en inspirer pour être "la locomotive du progrès et de la prospérité".

Un documentaire mettant en avant le rôle des étudiants algériens dans la défense de la cause nationale avant et pendant la Guerre de libération nationale a été projeté à cette occasion.

