Conférence régionale dédiée aux start-ups de la région Sud à l’université de Ghardaïa

L’université de Ghardaïa accueille depuis ce lundi une conférence régionale dédiée aux start-up de la région du Sud. Des porteurs de projets innovants, des experts en nouvelles technologies et des étudiants y prennent part.

Cette rencontre se veut un espace pour les jeunes talents du Sud pour exposer leurs idées et leurs projets.

L’envoyée spéciale de la Chaine 3 de la Radio Algérienne, à cette conférence, Rym Boukadoum, tend le micro à 2 porteurs de projets.

Des panels de discussions animés par des experts algériens et internationaux, autour de plusieurs thématiques relatives à l'Agritech/Aquatech et la Foodtech, l'économie circulaire et l'énergie renouvelable, figurent au programme de cette conférence.