La Palestine rejette la position américaine "incompréhensible" au Conseil de sécurité

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a dénoncé lundi, la position "incompréhensible" des Etats-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU, la qualifiant d'"incompatible" avec les politiques du président Joe Biden, et qui n'ont pu pour la troisième fois consécutive sortir avec au moins un communiqué de presse concernant les attaques de l'entité sioniste contre les Palestiniens.

Dans un communiqué repris par l'agence palestinienne de presse, WAFA, le ministère a indiqué que cette position "ouvrait la voie à une démarche palestinienne pour se rendre à l'Assemblée générale des Nations Unies".

Selon le texte, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné "les massacres continus", perpétrés par les forces de l'occupation et les colons contre le peuple palestinien, Al-Qods occupée et la bande de Ghaza, les qualifiant de "crimes de guerre et contre l'humanité".

Les bombardements israéliens ont ciblé des familles entières, des femmes, des enfants et des personnes âgées, outre la démolition de maisons et de bâtiments, ainsi que des établissements, des usines, des installations économiques et également des centres de santé.

La diplomatie palestinienne a également dénoncé la poursuite des opérations de répression et le recours aux tirs par balles réelles, outre des exécutions directes de jeunes Palestiniens non armés à Al-Qods et en Cisjordanie occupées.

Le quartier de Sheikh Jarrah a lui, été transformé en une caserne, selon la même source.

Les missions diplomatiques palestiniennes poursuivaient leurs appels à l'ONU, aux organisations et institutions internationales, et la Cour pénale internationale concernant les crimes de l'occupation et des colons perpétrés contre le peuple palestinien sans défense.

Le bilan de l'agression israélienne depuis une semaine contre Ghaza et la Cisjordanie occupée, est passé à 218 morts et plus de 5.604 blessés, avait annoncé le ministère de la Santé.

A Ghaza, plus de 197 Palestiniens ont été tués, dont 58 enfants, 34 femmes, outre 1.235 blessés, tandis qu'en Cisjordanie, y compris Al-Qods occupée, le bilan atteignait les 21 décès, dont un enfant, et plus de 4.369 blessés.

L'agression israélienne se poursuit depuis lundi dernier, à ce jour, via des bombardements aériens, terrestres et maritimes ciblant diverses zones de la bande de Ghaza, ayant provoqué la démolition de 90 bâtiments, dont six tours.

