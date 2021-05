NAHD : Dziri Billel s’en va à l’amiable

Dziri Billel n’est plus l’entraineur du NA Husseïn Dey. La direction du club et son désormais ex-coach se sont convenus, ce lundi, pour un divorce à l’amiable.

Alors que le championnat national de Ligue a repris depuis deux journées, la valse des entraîneurs a repris ses droits également.

En effet, le NA Hussein Dey est à nouveau à la recherche d’un capitaine pour diriger sa barre technique après avoir consommé déjà deux entraineurs.

Le départ de Dziri était plus que prévisible, notamment, après le match nul concédé dimanche à domicile face à l’US Biskra (1-1), l’un des concurrents directs pour le maintien.

Au finale, l’ancien entraineur de l’USM Alger s’en va en laissant le club là où il l’a pris. Lors de son retour chez les Sang et Or, en janvier dernier, le club était classé à la 17e position (6 pts), tandis qu’aujourd’hui le NAHD pointe à la 16e place (20 pts), à égalité de points avec l’USB, premier relégable.

Par cette décision, Ould Zmirli veut réagir à cette situation alarmante tant qu’il est encore temps. Le patron du NAHD espère également dénicher l’oiseau rare qui, aura plus de chance que ses prédécésseurs, et qui saura, réellement, provoquer le déclic chez les joueurs, et ce, à 18 journées du terme de la saison.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia