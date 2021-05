Éducation nationale : poursuite de la rencontre entre le ministère et les syndicats

La rencontre regroupant le ministère de l'Éducation nationale et plusieurs organisations syndicales du secteur se poursuit à travers des séances de travail bilatérales pour le deuxième jour.

Le Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l'Éducation (SNTE), Karim Boudjeneh, dans sa déclaration accordée à la Radio chaîne 3, a plaidé pour la révision de la loi relative aux personnels du secteur et «l'unification du classement des enseignants des trois cycles d'enseignement et l'organisation d'un concours de recrutement annuel », en appelant à prévoir une prime de 10.000 da pour tous les travailleurs du corps, en attendant la révision des Statuts et du point indiciaire.

« Nous demandons à revoir complètement le statut particulier de l’enseignant, car l’actuel contient beaucoup d’incohérence, ainsi que la création d’un observatoire du pouvoir d’achat, c’est à lui de définir comment attribuer les primes, nous demandons une prime de 10.000 dinars pour tous les travailleurs de l’éducation, le temps de revoir le statut », a-t-il précisé.

Au-delà de questions socioprofessionnelles, certains syndicats ont tenu à évoquer le côté pédagogique. Ferhat Chabekh, SG de la fédération nationale des travailleurs de l’Éducation (FNTE), a plaidé pour que « les livres scolaires soient imprimés au niveau de l’office national afin de garantir un prix accessible à tous, ainsi que la réinstallation du conseil de l’Éducation».

Rappelons que ces rencontres interviennent suite aux protestations observées par les enseignants des trois paliers d'enseignement et les différents corps relevant du secteur pour soulever des revendications pédagogiques et socioprofessionnelles.