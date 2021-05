Mohamed Baghali aux travailleurs de la radio : « le professionnalisme est un gage de réussite des prochaines joutes électorales »

Dans une allocution prononcée à l’occasion d’une rencontre avec les professionnels de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, directeur général, s’est félicité mardi de l’appui matériel et moral, dédié à l’établissement par les hautes autorités dont celui du président de la République, invitant toutes les équipes en exercice à plus d’efforts pour un travail de qualité afin de réussir les joutes électorales de juin prochain.

Profitant de l’Aïd El-Fitr, M. Baghali, a tenu à présenter ses félicitations à l’ensemble des travailleurs et des travailleuses (tous corps confondus) de l’établissement et ce, à l’occasion du 1er mai et de la journée internationale de la libre expression.

Entouré par ses proches collaborateurs (directeurs centraux et des chaines nationales et thématiques), M. Baghali s’est engagé, lors de cette cérémonie (la première du genre), à perpétuer un dialogue ouvert avec le Comité de participation (CP) et les deux branches du syndicat (journalistes et corps communs) en multipliant les rencontres afin d’apporter des réponses aux doléances des uns et des autres ainsi que de solutionner des problèmes socioprofessionnels en suspens depuis un temps.

S’agissant de la prochaine réorganisation au niveau des chaines et des services qui gravitent autour de la direction générale, le DG a révélé la mise en œuvre bientôt d’un nouvel organigramme qu’il va appliquer en toute équité et transparence.

Par ailleurs, un vaste programme de formation est aussi inscrit dans l’agenda de la direction générale. « Un programme qui sera, selon le DG, mené par une commission pédagogique, faites par des compétences avérées issues de la radio, dans la transparence et l’équité sur la base des besoins de la Radio Algérienne ».

Pour ce qui est des promotions et de l’évolution de carrière, le DG a promis que désormais celle-ci « sera basée sur la compétence et que l’ère du pousse-pousse est bien révolue ».

M. Baghali n’a pas manqué de promettre un cadre de travail meilleur, dans les limites des capacités de l’établissement, en mettant à la disposition des travailleurs et des corps communs les moyens matériels et humains pour plus de confort aux éléments des staffs respectifs aux différentes chaines (centrales et locales) ainsi que les services annexes de la Radio Algérienne.

Il a commencé par annoncer le renouvellement graduel du park véhicules de transport personnel. A cet effet, M. Baghali a fait savoir l’acquisition, en accord avec l’institution militaire, de fourgons Mercedes fabriqués par l’ANP.