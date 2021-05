Campagne électorale des législatives 2021 : 1483 listes partisanes et indépendantes en course contre la montre à partir de demain

Pas moins de 24.392.438 électeurs seront appelés aux urnes à travers les 58 wilayas du pays et à l'étranger le 12 juin prochain pour élire les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), dont la campagne électorale aura lieu du 20 mai au 8 juin 2021, selon le calendrier électoral établi par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Près de 1500 listes électorales sont en lice pour animer une campagne électorale sans argent sale et sans affairistes à l’affût de strapontins leur permettant une immunité parlementaire pour se protéger des suites judiciaires comme c’était coutumier durant les mandats précédents.

Selon le dernier numéro du Journal Officiel paru le 16 mars 2021 et sur ordonnance du président de la République, il a été décidé de réduire le nombre de sièges au niveau de la chambre Basse du Parlement de 462 à 407 sièges, soit 55 de moins.

Les dix wilayas nouvellement créées auront droit, elles, à trois (3) sièges chacune au sein de l’APN.

Etat et candidats seront à l'épreuve du terrain donc à partir de jeudi 20 mai. Un terrain semé de peur de la pandémie et l'obligation de respect des mesures barrières contre le coronavirus qui s'imposent.

La compétition politique s’annonce très rude eu égard à la kyrielle de listes partisanes et surtout celles dites indépendantes. Les militants attendent la venue des chefs de leurs partis respectifs pour donner un coup d’accélérateur à la campagne, les indépendants, moins aiguisés à l'occasion, quant à eux auront fort à faire pour séduire, convaincre et réduire de l'avance des candidats des formations politiques.

1483 listes en course vers l’APN

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a annoncé que 1483 listes ont été acceptées sans réserve pour prendre part aux élections législatives prévues le 12 juin prochain dont 646 listes présentées au titre d'un parti politique et 837 listes indépendantes.

Selon M. Charfi a récemment précisé que "l'ANIE a réceptionné 4900 listes ayant exprimé leur intention de prendre part aux législatives du 12 juin prochain et ayant retiré les formulaires de candidature".

Et seulement 2490 ont été déposées dont 1237 présentées au titre d'un parti politique et 1253 listes indépendantes sur un nombre total était de 25416, dont 12854 dossiers déposés par des partis politiques et 12562 dossiers déposés par des indépendants.

Des listes admises sans réserve, d’autres rejetées pour causes

1483 listes ont été acceptées "sans réserve" pour prendre part aux élections législatives dont nombre de listes acceptées mais qui incluent en leur sein un candidat rejeté a atteint 898 listes.

A signaler qu’entre autres causes de rejet, il y a la condition d'âge (89 listes rejetées), la non inscription sur les listes électorales (129 candidats), ainsi que la situation vis-à-vis de l'administration fiscale (72 cas) et du Service national (62 cas), la présence de plus de deux personnes sur une même liste ayant des liens de parenté (7 cas) et l'occupation d'une fonction ne permettant pas de se porter candidat (3 cas).

Outre des cas de figures cités dans la loi électorales, il y a eu rejet des listes de candidature dont les candidats étaient liées aux milieux suspects de l'argent et des affaires (1199 listes rejetées), aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté (281 listes) et au manque de documents requis (410 listes).

Pour ce qui est des dossiers rejetés définitivement, l'Autorité a comptabilisé à dimanche midi 297 listes. Les causes du rejet sont liées au non-respect de l'âge (47 cas), du niveau universitaire (6 cas) du nombre de formulaires (162 cas) en sus du non-respect de la parité.

Une montagne de recours

Concernant les recours déposés auprès des tribunaux administratifs, ils ont atteint 847 dont 450 déposés par des partis politiques et 397 émanant de candidats indépendants.

Notons que 18 partis politiques sont en lice pour briguer des sièges à la nouvelle Assemblée.

Le délai de dépôt de ces dossiers auprès de l'ANIE avait pris fin le 27 avril, avant d’être prorogé de cinq jours à la demande de l'ANIE, après consultation du Conseil de l'Etat et du Conseil constitutionnel et avis du Conseil des ministres.

Conformément aux conditions à remplir, l'ANIE avait rappelé que "les listes des candidats présentées au titre d'un parti politique doivent être appuyées par, au moins, vingt-cinq mille (25.000) signatures individuelles d'électeurs inscrits sur les listes électorales".

Ces signatures doivent être recueillies à travers 23 wilayas dont le nombre de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à trois cent (300) signatures.

Pour les listes indépendantes, l'article 36 de la loi organique stipule que chaque liste doit être appuyée, pour chaque siège à pourvoir, par au moins 100 signatures des électeurs de la circonscription électorale.

Pour les circonscriptions électorales à l'étranger, la liste de candidats est présentée "soit au titre d'un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d'une liste indépendante appuyée d'au moins 200 signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée.