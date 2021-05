Baghali : la Radio algérienne est mobilisée pour la campagne électorale

Le directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, a affirmé que tous les moyens humains et techniques sont mis à l’œuvre pour assurer la couverture de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin.

Dans sa déclaration, aujourd’hui, à la chaine 1, Baghali a assuré que la Radio algérienne avait entamé son travail de sensibilisation dès l’annonce de la convocation du corps électoral décidée par le Président de la République. « Nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels pour accompagner ce rendez-vous électoral », a-t-il rappelé.

Le directeur général a souligné que la Radio Algérienne est le plus grand média du pays par sa couverture du territoire et son efficacité dans « l’accompagnement des grands évènements nationaux, et nous sommes aujourd’hui en présence des élections législatives».

Mohamed Baghali a précisé, à ce propos, que les élections du 12 juin vont consolider la pérennité des institutions constitutionnelles de l’Etat algérien et concrétiser la pratique démocratique ainsi l’instauration de l’Etat de droit et des institutions.