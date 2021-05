65e anniversaire de la Journée nationale de l'Etudiant : les vœux du président Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, mercredi, aux étudiants algériens, à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de l'Etudiant, un message de félicitations et "de vœux de succès et de distinction dans le cursus d'acquisition du savoir et des sciences".

"En cette Journée mémorable qui a vu, le 19 mai 1956, une massive adhésion des étudiants algériens à la lutte armée et aux rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) dans son rude combat, aux côtés du peuple algérien, pour le recouvrement de l'indépendance nationale, j'adresse mes vives félicitations à l'ensemble du peuple algérien et en particulier nos enfants, étudiantes et étudiants", a écrit le Président Tebboune dans son message, publié sur la page Facebook de la Présidence de la République.

"En cette glorieuse occasion, je forme pour nos enfants, étudiantes et étudiants, les vœux de succès et de distinction dans le cursus d'acquisition du savoir et des sciences afin de pouvoir porter le Message des Chouhada et d'aller, grâce à leurs mobilisation, compétences et potentiels, de l'avant vers davantage de progrès et de prospérité pour notre chère Algérie et digne peuple", a-t-il conclu.

