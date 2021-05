Micro-entreprises : relance de 78 maisons d'entrepreneuriat au niveau des universités et des instituts nationaux

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat a annoncé mercredi la relance de 78 maisons d'entrepreneuriat au niveau des universités et des instituts nationaux, ce qui permettra aux étudiants de créer des micro-entreprises avec un apport personnel.

Un communiqué du ministère a précisé que ces nouvelles mesures permettront aux étudiants de créer des micro-entreprises avec un apport personnel ne dépassant pas 5%, dans le but de les encourager à contribuer à l'économie nationale, en sus de nombreux avantages et incitations accordés au profit des jeunes algériens, en général, et des étudiants en particulier.

M. Diafat a appelé tous les étudiants algériens, porteurs d'idées à leur fête nationale, à "se diriger vers l'investissement et la création des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la diversification de l'économie nationale et contribuent au développement économique", conclut la même source.