Héliopolis présenté à l’Opéra d’Alge

L'avant première du long métrage de fiction Héliopolis, de Djaffar Gacem, inspiré de faits historiques, a été présenté, mercredi à Alger, devant un public nombreux.

Le film a été présenté à l'Opéra d'Alger en présence de la ministre de la Cultre et des Arts, Héliopolis est une Production du Centre Algérien de Développement du Cinéma avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts.

La projection du film est prévue pour le 20 de ce mois, dans toutes les salles de cinéma, Héliopolis revient sur les massacres perpétrés par la France coloniale contre la population algérienne.

Le long métrage d'une durée de 116 mn, restitue les divergences de vues existant dans la société d'antan, à travers Mokdad Zenati, fils de « Gaïd » assimilationniste acquis aux thèses du rapprochement avec la France coloniale et propriétaire de terres agricoles dans la bourgade d'Héliopolis à Guelma dans l’est algérien, et Mahfoud son fils, aux idées anticolonialistes et indépendantistes, prônées par le courant politique des « Amis du manifeste de la liberté » de Ferhat Abbas auquel il se joint, consommant ainsi la rupture avec son père.

Selon le réalisateur, le film « était prêt depuis le mois de mars 2020 », mais sa présentation au public avait été reportée à plusieurs reprises en raison de la situation sanitaire ».

Plusieurs invités de marque du monde du cinéma et du théâtre ont assisté à la projection d’Héliopolis.

Le long métrage a été proposé pour représenter l'Algérie à l'Oscar du meilleur long métrage international, organisé par The Academy of Motion Picture Arts and Sciences.