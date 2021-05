Législatives du 12 juin: paroles des présidents des partis au 2éme jour de la campagne

Les candidats aux législatives du 12 juin prochain ont mis, ce vendredi, l'accent sur l'importance d'aller voter massivement en développant un discours réaliste loin des fausses promesses. Voici les déclarations marquantes des interventions des présidents de partis en lice pour les au deuxième jour de la campagne électorale.

Filali Ghouini, président du Mouvement El Islah à Relizane et Mostaganem

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé, depuis Relizane et Mostaganem, les citoyens à "participer massivement aux élections afin d'élire un parlement légitime et fort avec des jeunes nationalistes et compétents".

Belkacem Sahli, SG de l’ANR à El Bayadh

Les élections anticipées du 12 juin "concrétisent la souveraineté populaire", a, pour sa part, soutenu le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli.

Abou EL Fadhl Baadji, SG du FLN à Bousaada

Le secrétaire général du Front de libération national (FLN), Abou EL Fadhl Baadji a mis en exergue, depuis Bousaada, l'importance de participer aux élections du 12 juin soulignant que l'exercice du droit de vote est "l'unique garant de la stabilité du pays".

Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbel à Mila et Oum El Bouaghi

Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a réitéré son appel, depuis Mila et Oum El Bouaghi, à une participation massive aux prochaines législatives, qualifiant ce rendez-vous électoral d'"opportunité pour édifier des institutions légitimes de l’Etat".

Bengrina, président du Mouvement El Bina à Ain M’lila

Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a soutenu à Ain M'lila, que la "souveraineté du peuple passe par les urnes".

Abderrazak Makri, président du HMS à El M'Ghair

Le président du Mouvement de la Société pour la Paix (HMS), Abderrazak Makri, a animé un meeting à El M'Ghair ou il a appelé, de son côté, les Algériens à voter "massivement" le 12 juin prochain pour "édifier un Etat de droit et rendre la souveraineté au peuple".

Le président de Jil Jadid, Soufiane Djillali, à Bouchaoui (Alger)

Lors d’une rencontre de proximité avec les citoyens à la forêt de Bouchaoui à Alger , le président de Jil Jadid, Soufiane Djillali, a appelé "les Algériens à voter "massivement" le 12 juin prochain pour "édifier un Etat de droit et rendre la souveraineté au peuple".