Un séminaire international sur la cause sahraouie prévu le 28 mai

La Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) et le Centre d'études et de documentation franco-sahraoui, "Ahmed Baba Miske" organiseront le 28 mai un séminaire international par visioconférence consacré à la cause sahraouie.

Au programme de ce séminaire, placé sous le thème: "République arabe démocratique sahraouie (RASD) : le garant de la stabilité et de la sécurité régionale", figurent plusieurs conférences qui seront animées par des professeurs et académiciens issus de plusieurs pays.

Deux panels sont prévus durant ce séminaire et seront présidés par Pierre Galand, président de l'Eucoco, et par Mohamed Ould Cherif du centre Ahmed Baba Miske.

Les conférences traiteront des thématiques de la sécurité, du trafic de drogue et de l'immigration clandestine .

Selon le programme rendu public par les organisateurs, le professeur Suleiman Cheikh de université de Nouakchott (Mauritanie), interviendra sur le thème de l'instabilité et les problèmes de sécurité dans la région, alors que le professeur des relations internationales Yahia Zoubir (Algérie), fera un exposé sur la lutte contre le trafic illicite et le rôle de la RASD.

Le Professeur Carlos Ruiz Miguel de l'université de Santiago de Compostela ( Espagne) et le professeur Jacob Mundy de Colgate University ( Etats-Unis) feront deux exposés sur l'impact négatif des politiques marocaines sur la stabilité dans la région méditerranéenne et sur la sécurité au Sahara Occidental et au Sahel.

Une autre conférence est prévue sur la lutte menée par l'armée sahraouie contre le trafic de drogue et le narco-terrorisme et qui sera présentée par Habouba Breika, un responsable militaire sahraoui.