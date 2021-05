Accidents de la circulation : 15 morts et 480 blessés en 48 heures

Quinze (15) personnes sont décédées et 480 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation durant les dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué samedi la Protection civile dans un communiqué.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 122 opérations de sensibilisation à travers 23 wilayas (80 communes), pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation social.

Les unités de la Protection civile ont effectué également 71 opérations de désinfections générales à travers 10 wilayas (41 communes), a ajouté la même source, relevant que ces opérations ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, et mobilisé 415 agents, et 81 ambulances ainsi que 40 engins d'incendie.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour le repêchage de 4 personnes décédées par noyade, dont 3 personnes en mer dans les wilaya d'Oran, Tizi-Ouzou, Skikda et une personne noyée dans un barrage à Tiaret.

En outre, les secours de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 5 incendies urbains, industriels et divers à travers les wilayas de Blida, Bejaia, Alger, Tindouf et Tébessa, a indiqué la même source, ajoutant qu'aucune victimes n'est à déplorer.

Les unités de la Protection civile des wilayas de Blida, Bouira et Adrar et Bordj Bou Arreridj sont également intervenus pour l'extinction de 3 incendies de forêts et 1 incendie de palmeraies, a indiqué la même source, ajoutant que ses incendies ont causé des pertes estimés à 4 ha de pins d'Alep à Bouira, 2,5 ha de pins d'Alep à Bordj Bou Arreridj, 1,5 ha de pins d'Alep à Blida et 60 palmiers brulés à Adrar.

Elles ont enregistré, également, 5.706 interventions, dans les différents types d'interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d'incendies et dispositifs de sécurité et ainsi les opérations de sensibilisations et de désinfections relatifs à la Covid-19