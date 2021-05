Le Championnat national sur route aura lieu du 1er au 5 juillet à Aïn Témouchent

L’édition 2021 du Championnat national sur route, toutes catégories confondues (cadets, juniors et seniors hommes et femmes) aura lieu à Aïn Témouchent, du 1er et le 5 juillet, a indiqué la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

Le président de la FAC, Kheireddine Barbari, le feu vert des autorités locales, jeudi dernier, à l’issue de la réunion qu’il a eu avec le wali de cette wilaya, Mohamed Moumène, et le Directeur de la Jeunesse et des Sport de la wilaya, Amine Ameziane Chérif.