Ligue des champions – ¼ de finale : le CRB et le MC Alger éliminés

Le CR Belouizdad et le MC Alger ont été éliminés de la Ligue des champions d’Afrique à l’issue de leurs défaites concédées, ce samedi, lors de la phase retour des quarts de finale.

Il n’y aura aucun représentant algérien dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions continentales. La victoire (2-0) arrachée à Alger face à l’Espérance de Tunis (Tunisie) lors de la première manche n’aura pas été suffisante pour le Chabab. Face à l’un des grands spécialistes de l’épreuve, le CRB a payé cache son manque d’expérience en se faisant remonter au score, en seconde période.

Incorporé à la 53e minute, l’Algérien Abdelraouf Benguit a redonné espoir à l’EST en ouvrant le score à la 68e minute. Face à une formation du CRB complètement dépassée, Mohamed Ali Ben Romdhane a doublé la mise à la 87e minute permettant ainsi au Sang et Or de revenir de loin et d’aller vers la séance des tirs au but. Un exercice dans lequel les Tunisiens (4-2) ont été les plus adroits, notamment, après les ratages de Saâyoud, Djerrar et Nessakh.

De son côté, le MC Alger a été écarté après sa défaite à Casablanca (Maroc) face au Widad local (1-0). Accroché chez lui lors de la phase aller (1-1), le doyen devait au moins marquer un but afin d’espérer atteindre le carré d’AS, toutefois, la logique a été respectée avec la victoire des Marocains. Un succès qui s’est dessiné dans le temps additionnel avec la réalisation de Walid El Karti (90+2’).

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia