Législatives du 12 juin: l'ANIE dévoile le protocole sanitaire contre le Covid-19 durant la campagne électorale

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a dévoilé samedi le protocole sanitaire contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 prévu durant la campagne électorale des législatives du 12 juin.

Les mesures prises sont axées sur l'obligation du port du masque correctement et en toutes circonstances, le respect de la distanciation physique entre tous les présents (organisateurs et citoyens) et la nécessité de prévoir deux accès dans les salles de meetings : un exclusivement pour l'entrée et le second pour la sortie en respectant le sens unique.

L'ANIE a insisté sur la nécessité d'éviter les poignées de main, les accolades et la distribution de boissons et de nourriture lors des meetings, de mettre à la disposition des participants du gel hydro-alcoolique, d'aérer les salles en permanence en laissant les portes et les fenêtres continuellement ouvertes et de nettoyer les salles après les meetings.

Le protocole sanitaire prévoit aussi le maintien entre les sièges une distance d'un mètre et demi (1,5 m), l'installation de sièges spécialement pour les personnes âgées et celles aux besoins spécifiques, la prise de température à l'entrée et la désinfection du micro après chaque intervention.