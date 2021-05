Premier ministre sahraoui: Tous les complots de l'occupant marocain se sont dissipés devant la justesse de la cause sahraouie

Le Premier ministre sahraoui, Bouchraya Hamoudi Beyoun a affirmé, samedi, que " toutes les politiques et complots de l'occupant marocain se sont dissipés face à la justesse de la cause sahraouie".

Dans une allocution lors de sa participation aux manifestations commémoratives du 16e anniversaire de l'Intifada bénie de l'indépendance, M. Bouchraya Hamoudi Beyoun a indiqué, selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), que " l'occupant marocain n'a récolté de ses politiques expansionnistes et de ses complots contre le peuple sahraoui que l'isolement sur tous les plans".

Le même responsable a appelé le peuple sahraoui où qu'il se trouve, à faire preuve de responsabilité et à s'attacher à l'union nationale, en vue de mette en échec les plans de l'occupation inique.

Félicitant le peuple sahraoui à l'occasion de sa célébration du 48e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, ainsi que du 16e anniversaire de l'intifaha de l'indépendance, le Premier ministre estime que ces évènements et occasions sont " immortelles dans l'Histoire de notre peuple".

Soulignant que le front du territoire occupé est l'une des scènes de la confrontation directe avec l'occupant marocain qui exerce divers types de violation des droits de l'homme sahraoui, le même responsable estime que l'épopée du défi que mènent Sultana Khaya et sa famille se veut " un exemple suprême".

Pour M. Bouchraya Hamoudi Beyoun, cette mutation historique que connaît le peuple sahraoui est intervenue grâce aux politiques dessinées par le Front Polisario, pionnier de sa lutte et garant de son avenir, affirmant que le Front Polisario demeure ferme et constant dans ses objectifs pour lesquels il s'est constitué en dépit de toutes les circonstances et les difficultés qu'il a traversées.

Le Premier ministre a, en outre, salué les vaillants de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS), mettant en exergue ce qu'ils effectuent comme opérations de qualité contre les retranchements des forces de l'occupation marocaine.

Selon SPS, le ministère sahraoui des Territoires occupés et des Communautés sahraouies a supervisé, samedi, la célébration des manifestations commémoratives du 16e anniversaire de l'Intifada pacifique d'indépendance qui a commencé dans les régions occupées de la République sahraouie, le 21 mai 2005.

La célébration de cet événement a vu la participation du Premier ministre sahraoui, Bouchraya Hamoudi Beyoun, d'un nombre des membres du Secrétariat national du Front Polisario et du Gouvernement sahraoui, de membres de l'Assemblée nationale, de représentants de la communauté sahraouie et de représentants des composantes de la société civile sahraouie.