Appel à la libération immédiate de tous les détenus sahraouis dans les prisons marocaines

Les Sahraouis ont célébré samedi le 16e anniversaire du soulèvement pacifique de l'indépendance à l'occasion duquel la Commission sahraouie des droits de l'Homme a appelé à l'adoption d'un mécanisme de respect des droits de l'homme dans les villes sahraouies occupées, et à la libération immédiate de tous les détenus sahraouis dans les prisons marocaines

A l’occasion du 16e anniversaire du soulèvement de l’indépendance qui a commencé dans les territoires occupés du Sahara occidental le 21 mai 2005 et qui se poursuit à ce jour, le Front Polisario a salué chaleureusement la résistance des Sahraouis dans les villes occupées, en particulier, les prisonniers dans les prisons de l'occupation marocaine.

Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion, le ministère sahraoui des Territoires occupés et de la diaspora sahraouie, a rendu hommage à la famille de la militante des droits humains Soltana Kheya et à tous les prisonniers civils sahraouis dans les prisons marocaines.

"Cet hommage est une reconnaissance pour leur fermeté face à l'occupation marocaine et leur résistance aux méthodes oppressives utilisées par le régime marocain, dans le but de les dissuader d'exiger les droits légitimes de leur peuple à la liberté et à l'indépendance", indique le ministère dans un communiqué.

Lors de la célébration de cet événement, les intervenants par visio-conférence, Soltana Kheya, Mina Abaali et Hammadi Naciri ont félicité le peuple sahraoui à l'occasion de sa célébration du quarante-huitième anniversaire du déclenchement de la lutte armée au Sahara occidental.

Pour sa part, la Commission nationale sahraouie des droits de l'Homme a chaleureusement salué l'engagement dont font preuve les prisonniers civils sahraouis et a exprimé son soutien et sa solidarité à leur égard.

Dans une déclaration à l'occasion, la Commission a appelé à l'adoption d'un mécanisme de respect des droits de l'Homme dans les villes sahraouies occupées.

Elle a également appelé à donner l'accès aux médias et aux observateurs internationaux, et à l'envoi de missions internationales indépendantes pour enquêter et examiner la situation des droits de l'Homme dans les villes sahraouies occupées.

L'Union nationale des femmes sahraouies (UNFS) a, de son côté, dénoncé la répression et l'escalade des persécutions et du harcèlement des militants des droits humains et de leurs familles par les forces d'occupation marocaines

L'UNFS a réitéré sa condamnation la plus ferme "de l'injustice, de l'oppression et des violations auxquelles Soltana et d'autres femmes sont soumises dans les villes sahraouies occupées".