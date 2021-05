Cisjordanie occupée : 22 palestiniens arrêtés par les forces d'occupation israéliennes

Les forces d'occupation israéliennes ont procédé à l'arrestation de 22 palestiniens, dans la nuit de samedi et tôt ce dimanche matin, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa.

Dans un assaut sur la mosquée Al-Aqsa à El Qods occupé, des dizaines de soldats israéliens ont arrêté quatre Palestiniens en plus du gardien de la mosquée, Fadi Elayyan et Ali Wazwaz, fonctionnaire dans le service des manuscrits du département des Waqfs islamiques à El Qods, précise Wafa. Les forces d’occupation ont également arrêté le secrétaire du mouvement de Fatah à El Qods occupé, Shadi Mattour, dans le quartier de Beit Hanina au nord d'El Qods, en plus des activistes, Fadi Mattour et Nour Shalabi, ajoute la même source.

355 détenus palestiniens infectés par le virus du Covid-19

A Ramallah, les soldats d’occupation ont arrêté l’ex-prisonnier Ahmed Zahran, un adolescent dans le village de Deir Ibzi en plus de deux citoyens à Naplouse et sept autres, dont un prisonnier libéré, à Jénine. Les autorités d'occupation sionistes lancent des campagnes d'arrestations presque quotidiennes en Cisjordanie. Parmi les palestiniens arrêtés, certains sont renvoyés devant les tribunaux. Les organisations palestiniennes de défense des droits humains estiment que plus de 355 détenus palestiniens ont été infectés par le Covid-19 en raison d'une « négligence médicale délibérée de l'entité sioniste ».

Les prisonniers palestiniens souffrent des mauvais traitements qui s'inscrivent dans une politique systématique et claire pratiquée par l'administration des centres de détention d'occupation pour porter atteinte aux prisonniers, leur imposer des sanctions et les priver des droits de l'homme les plus élémentaires.