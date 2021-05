Championnats d'Afrique (par équipes) : l'Algérie débutera contre le Maroc

La sélection algérienne de judo a été exemptée du premier tour des épreuves "par équipes mixtes" des Championnats d'Afrique et fera son entrée en lice directement au deuxième tour, face à son homologue marocaine, dimanche à Dakar.

En effet, sur les 40 nations engagées dans les épreuves individuelles de cette compétition, seules neuf disputeront les épreuves du "par équipes", à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Sénégal, le Cameroun, le Kenya et le Gabon.

La plupart de ces nations ont été exemptées du premier tour, sauf l'Angola et l'Afrique du Sud, qui seront opposées l'une à l'autre au premier tour de la Poule "B". Le vainqueur parmi ces deux nations défiera la Tunisie.

Les épreuves individuelles de ces Championnats d'Afrique 2021 ont été disputées jeudi, vendredi et samedi, et la sélection algérienne y a glané un total de douze médailles : 3 or, 3 argent et 6 bronze.

Une moisson qui lui permis d'occuper la troisième place au classement général, derrière la Tunisie (5 or, 3 argent, 6 bronze) et le Maroc (4 or, 1 argent et 4 bronze).