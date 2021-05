Championnats d’Afrique : l’Algérie glane le bronze par équipes

La sélection nationale de judo a terminé sur la 3e marche du podium, dans l’épreuve par équipes, de la 42e édition des Championnats d’Afrique, qui a pris fin ce dimanche à Dakar (Sénégal).

Afin de défendre leur titre continental remporté lors de la dernière édition à Antananarivo (Madagascar), les Algériens ont commencé de la meilleure des manières en battant leurs homologues marocains sur le score de 4 à 2, avant de s’incliner en demi-finale face à la Tunisie sur le même score.

Par la suite, les camarades de Meriem Moussa ont rectifié le tir lors du match de classement en dominant le Cameroun (4-1).

À titre de rappel, l’Algérie a terminé également à la 3e place lors des épreuves individuelles, bouclées samedi, avec un total de 12 médailles (3 or, 3 argent, 6 bronze). La première place est revenue à la Tunisie (14 médailles, dont 5 en or), tandis que le Maroc a pris la seconde place (09 médailles, dont 4 en or).

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia