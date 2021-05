Football - Coupe de la CAF : la JS Kabylie passe en demi-finales

La JS Kabylie s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en dépit du match nul concédé face aux Tunisiens du CS Sfaxien (1-1), ce dimanche au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, à l’occasion de la phase retour des quarts de finale.

Appelés à confirmer la victoire ramenée de Sfax, les Jaune et Vert ont répondu présents dans un match piège où il fallait rester vigilant jusqu’au coup de sifflet final.

Comme au match aller, Rédha Bensayah a débloqué la situation en faveur de la formation kabyle dans ce derby Maghrébin. Le capitaine des Jaune et Vert a rendu justice à son camarade Boulahia, victime d’une véritable agression de la part du portier tunisien, Mohamed Hedi Gaaloul, en transformant un penalty à la 39e minute.

Une histoire de penalties

En seconde période, les Algériens ont maintenu la pression sur leur adversaire pour se mettre définitivement à l’abri, toutefois, la réussite n’a pas été au rendez-vous.

L’arbitre de la partie, le Marocain Redouane Jiyed aurait pu siffler un second penalty à la 62e minute en faveur de la JSK, sans que personne ne crie au scandale, mais ce dernier a jugé qu’il n’y avait pas faute sur Bensayah.

Durant les dix dernières minutes, la partie a changé de physionomie. Les joueurs de la JSK sont revenus derrière laissant ainsi plus d’espace et d’initiatives au CSS. Après quelques chaudes alertes, les Tunisiens ont bénéficié à leur tour d'un penalty accordé à la 81e minute à la suite d’une faute de Benchrifa dans la surface de vérité. Aymen Harzi s’est chargé d’exécuter la sentence (82’) et permit à ses camarades de reprendre l’espoir de renverser la vapeur.

Déstabilisés par cette égalisation, les gars de la ville des genêts ont failli sortir de leur match en jouant avec le feu dans leur propre moitié du terrain. Dans les ultimes secondes, la chance a choisi son camp, notamment, après la balle anodine qui a heurté le poteau droit du portier Benbot.

Ce sera le Coton Sport !

En demi-finales, la JS Kabylie affrontera les Camerounais du Coton Sport, tombeurs des Sénégalais de l’ASC Jaraaf de Dakar. Le match aller aura le dimanche 20 juin (19h00 algériennes) à Garoua, tandis que le retour est prévu à Tizi Ouzou, une semaine plus tard, soit le dimanche 27 juin (20h00).

Ce sera donc des retrouvailles entre les deux équipes qui ont évolué dans le même groupe (B), lors de la phase de poules. En dépit du fait que ces rencontres du carré d’AS seront une toute autre paire de manche, la JSK partira avec un petit avantage car elle a réussi à s’imposer par deux fois face à son futur adversaire.

Concernant la seconde demi-finale, elle mettra aux prises les Egyptiens de Pyramids et les Marocains du Raja de Casablanca.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia