L'incendie de la station de pompage de gaz à Hassi R'mel : aucune perte humaine ou matérielle enregistrée

La société Sonatrach a affirmé , dimanche, que l'incendie qui s'est déclaré au niveau de la station de pompage de gaz GR5 relevant de la zone de Hassi R'mel n'a eu aucun impact sur la continuité de l'exploitation et a été maîtrisé sans enregistrer aucune perte humaine ou matérielle.

Dans un communiqué, Sonatrach a indiqué : "suite à la diffusion d'informations inexactes sur la survenue d'un incendie dans une installation au niveau de la station de pompage de gaz GR5 relevant de la zone de Hassi R'mel, Sonatrach informe que cet incendie s'est déclaré, le 23 mai 2021 à 13:40 au niveau d'une installation en cours de maintenance et a été maîtrisé en l'espace d'une demi-heure, grâce à l'intervention rapide et efficace des unités de Sonatrach entraînées pour ce genre de cas".

La société affirme que dans " de tels cas, il a été procédé à l'activation du système des urgences commun entre l'ensemble des unités spécialisées de Sonatrach et de la Protection civile".

(APS)