Nucléaire iranien : la levée des sanctions, "une obligation légale et morale" selon Zarif

La levée des sanctions est une obligation légale et morale, et non pas un outil de la négociation a déclaré lundi, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, évoquant les pourparlers en cours à Vienne entre l'Iran et les puissances mondiales.

"La levée des sanctions de l’ère Trump est une obligation légale et morale, et non pas un outil de négociation.

Cela n'a pas fonctionné pour Trump - ne fonctionnera pas pour vous", a indiqué M. Zarif, cité par l'agence de presse, IRNA.

"Libérez les milliards de dollars des fonds appartenant au peuple iranien retenus en otage à l'étranger en raison de l'intimidation américaine.

L'héritage de Trump s’est expiré

Laisse tomber les sanctions", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne, s’adressant à son homologue américain Antony Blinken dans un tweet.

Le gouvernement américain, sous l'ex-président Donald Trump, s'est retiré du pacte nucléaire, également connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA), en mai 2018 et a réimposé unilatéralement des sanctions à l'Iran.

En réponse, l'Iran a progressivement cessé à partir de mai 2019 de mettre en œuvre certains de ses engagements dans le cadre du JCPOA .

L'actuel président américain Joe Biden a promis de revenir sur l'accord et d'assouplir les sanctions contre la République Islamique.

La Commission mixte de l'accord a commencé à se réunir le 6 avril à Vienne, en Autriche, pour poursuivre leurs discussions sur un éventuel retour des Etats-Unis à l'accord et les moyens d'assurer la mise en œuvre complète et effective du JCPOA.

