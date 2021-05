Championnats d'Afrique de gymnastique: les Algériens à pied d'oeuvre au Caire

La sélection algérienne (messieurs/dames) de gymnastique a effectué deux séances d'entraînement en Egypte, pour apporter les derniers réglages à sa préparation, en prévision des Championnats d'Afrique "seniors", qui débutent ce lundi dans la capitale Le Caire, indique lundi la Fédération.

"La sélection nationale avait fait escale à Doha (Qatar), où elle a passé une nuit, avant de rallier Le Caire, où elle a déjà effectué deux séances d'entraînement" a indiqué l'instance fédérale, en précisant que "la première séance a été destinée à l'équipe de gymnastique artistique, alors que la seconde, programmée un peu plus tard dans l'après-midi, était destinée à la spécialité trampoline".

Sept gymnastes, dont trois dames (6 en gymnastique artistique et 1 en trampoline) représentent l'Algérie dans cette compétition, considérée comme la dernière étape qualificative aux Jeux Olympiques de Tokyo.

En effet, à l'issue du rendez-vous cairote, quatre gymnastes auront le privilège de décrocher un billet pour les prochains JO (2 messieurs et 2 dames) en gymnastique artistique, alors que deux billets seulement (1 par sexe) seront mis en jeu en trampoline.

Une spécialité qui verra la participation de seulement quatre pays au rendez-vous du Caire, à savoir : l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et l'Angola, alors qu'en gymnastique artistique, et outre l'Algérie, l'Egypte et le Maroc, il y aura également l'Afrique du sud et le Nigeria.

Liste des gymnastes algériens : Gymnastique artistique : Temami Chama - Mokhtari Fatma Ahlam - Salem Lahna - Hellal Metidji - Mohamed Bourkik et Mohamed Aouicha.