GP d’Oran – 2e étape : victoire de Aïssa Nadji Lebsir (GSP)

Lebsir Aïssa Nadji (GS Pétroliers) a remporté la seconde étape du Grand prix de la ville d’Oran, disputée ce vendredi sur circuit fermé.

Une nouvelle fois, le GS Pétroliers a réalisé une véritable démonstration de force en plaçant trois de ces éléments sur le podium de cette deuxième étape de la 25e édition du Grand Prix d’El Bahia, 3e manche de la Coupe d’Algérie 2021.

Le vainqueur du jour s’est imposé au sprint en parcourant les 81 km (18 tours de 4.5 km) en 2:07.46. Il a pris le meilleur sur ses coéquipiers Seddik Benghanif et Yacine Hamza, tous deux crédités du même chrono.

Au classement général (seniors), Azzedine Lagab (GSP), vainqueur jeudi de la première étape, conserve son maillot jaune de leader. Il devance l’autre pensionnaire du GSP, Yacine Hamza, et Nehari Mohamed Amine de l’Amel Cyclisme Ain Témouchent.

Chez les juniors, Ferkous Ayoub de l’académie de Constantine a eu le dernier en parcourant 13 tours (65 km) en 1:34.34. Il a devancé sur le podium son frère Abdelkrim, de la même formation (1:34.34), et Mohamed Medjadi du Majd Blida (1:35.13).

La 3e et dernière étape de cette compétition aura lieu ce samedi avec la course sur route. Le départ fictif sera donné vers 09h00 du matin devant le Jardin Citadin Méditerranéen. Les 115 participants attendus passeront par les villes d’El Karma, Oued Tlelat, Alaimia et Gdyel avant de revenir à leur point de départ où sera tracée la ligne d’arrivée après un périple de 146 km.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia