Haltérophilie - Championnats d'Afrique (3e J) : Bidani et Hirèch en or, 18 nouvelles médailles pour l’Algérie

La sélection nationale d’haltérophile continue de se distinguer à Nairobi (Kenya) en raflant, ce samedi, 18 nouvelles médailles, dont 6 en or, lors de la 3e journée des Championnats d’Afrique (seniors).

En dépit des conditions catastrophiques dans lesquelles se déroule cette compétition, les Algériens ont su faire fi de tous ces points négatifs afin de se concentrer exclusivement sur leurs performances.

Chef de file de la délégation algérienne, Walid Bidani a répondu présent en s’adjugeant 3 médailles d’or dans la catégorie des +109 kg. Le Champion d’Afrique en titre, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 a réussi à soulever 201 kg à l’arraché, battant ainsi d’un kilogramme son propre record continental réalisé en 2019 à Pattaya (Thaïlande) lors des Championnats du monde. Il a également soulevé 220 kg dans l’épreuve de l’épaulé-jeté.

À l’image de Bidani, Bouchra Hirèch a brillé de mille feux en allant chercher le métal précieux dans la catégorie des 87 kg. L’Algérienne a surclassé toutes ses adversaires et s’est vue récompenser de 3 médailles d’or.

Concernant les 12 autres médailles algériennes récoltées ce samedi, elles sont l’œuvre de Farid Saadi (102 kg – 3 argent), Kheira Hammou (71 kg – 1 argent, 2 bronze), Maghnia Hammadi (76 kg – 3 bronze) et Salim El Bakour (89 kg – 3 bronze).

Après trois jour de compétition, l’Algérie boucle sa participation avec une très belle moisson de 39 médailles (10 or, 18 argent, 11 bronze) et fait mieux qu’au Caire (Egypte), lors de l’édition 2019, où elle avait récolté 15 médailles, dont 3 en or.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia