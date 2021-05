Le président Tebboune reçoit le chef du Gouvernement libyen d'union nationale

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche, le chef du Gouvernement libyen d'union nationale, Abdelhamid Dbeiba, accompagné d'une importante délégation, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.

Les entretiens ont porté sur "les voies et moyens d'intensifier et de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment la coordination sécuritaire, la lutte contre la criminalité transfrontalière, la protection des frontières communes, ainsi que l'augmentation des échanges commerciaux, à travers l'ouverture de l'espace aérien et d'autres voies pouvant être ouvertes", lit-on dans le communiqué.

La visite a constitué, selon la même source, " une opportunité de réaffirmer le rôle pivot de l'Algérie dans la consolidation de la réconciliation inter-libyenne et le parachèvement du processus de règlement politique, étant la seule voie à même de garantir la souveraineté de l'Etat libyen et de son unité territoriale".

APS