Djerad plaide pour l’exploitation de l’énergie solaire dans les déserts algérien et libyen

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a plaidé dimanche à Alger pour une étroite coopération entre les opérateurs algériens et libyens pour le développement de projets communs et intégrés dans le domaine des énergies renouvelables à base du solaire.

S'exprimant lors de l'inauguration de l'exposition de la production nationale, organisée à l'occasion du forum économique algéro-libyen, en présence du Chef du Gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, M. Djerad a appelé "les opérateurs énergétiques des deux pays, notamment le groupe public Sonelgaz, à travailler en commun pour le développement d’une énergie solaire intégrée".

M. Djerad a souligné, dans ce contexte, l’importance de la superficie du désert dont dispose les deux pays pour développer des projets dans le domaine des énergies renouvelables à base du solaire.

De son côté, le chef du Gouvernement d’unité nationale libyen a relevé les "compétences de la partie algérienne", proposant que "l’Algérie commercialise l’énergie produite à partir des ressources renouvelables vers la Libye pour être exportée par la suite vers d’autres pays à travers des interconnexions électriques".

Par ailleurs, M. Djerad et M. Dbeibah, ont souligné aussi, lors de l'inauguration de cette exposition, l’intérêt de commercialiser les produits algériens en Libye. A ce propos, M. Djerad a mis en avant la qualité et la compétitivité des produits algériens pouvant être exportés vers le marché libyen et plus largement vers d'autres pays du continent africain.

Lors de cette visite, les opérateurs nationaux publics et privés ont saisi cette occasion pour présenter leurs productions notamment celles issues des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la construction.

Les exposants algériens ont également présenté à la délégation officielle, composée de ministres et de chefs d’entreprises des deux pays, leur savoir-faire dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables et de certaines filières industrielles.

A noter que cette exposition organisée au Palais des expositions de la Safex et étalée sur deux jours (30 et 31 mai en cours) a accueilli 289 exposants algériens et libyens.