Coupe de la Ligue : programme détaillé des ¼ de finales

La Ligue de football professionnel (LFP) a communiqué ce lundi les horaires des rencontres des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, prévus ce vendredi.

Le tirage au sort, qui s’est déroulé le 17 mai dernier, a donné lieu aux affiches suites : NC Magra - JS Saoura (match 1), USM Alger - O Médéa (match 2), MC Oran - WA Tlemcen (match 3) et US Biskra - JS Kabylie (match 4).

Le premier match aura lieu à 16h00, le second et le troisième à 17h00, tandis que le coup d’envoi du quatrième et dernier quart de finale sera donné à 17h45.

Les quatre qualifiés pour le carré d’As se retrouveront le mardi 8 juin prochain pour tenter de décrocher une place en finale. La première demi-finale verra s’affronter le vainqueur du match 4 à celui du match 3, tandis que la seconde demi-finale mettra aux prise le gagnant du match 1 à celui du match 2.

Programme des quarts de finale : Match 1 NC Magra - JS Saoura 16h00 Match 2 USM Alger - O Médéa 17h00 Match 3 MC Oran - WA Tlemcen 17h00 Match 4 US Biskra - JS Kabylie 17h45

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia